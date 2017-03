SWG baut Bolzplatz am Kaufland

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Die Strausberger Wohnungsbaugesellschaft legt im Wohngebiet Otto-Grotewohl-Ring einen Bolzplatz für Kinder und Jugendliche an. In der nächsten Woche soll Baustart sein. Investiert werden mehr als eine Viertelmillion Euro.

An der Hohensteiner: Auf dem Dreieck zwischen Straße, Parkplatz und Kaufland soll der Bolzplatz entstehen.

Im vergangenen Frühjahr hatte es massive Beschwerden aus der Grundschule und dem Hort am Wäldchen gegeben. Auf deren Gelände trieben ungebetene Besucher ihr Unwesen und deren Hinterlassenschaften bedeuteten für die Hausmeister so manche Sondereinsätze. Bürgermeisterin Elke Stadeler hatte wenig später das Verschließen der schulischen Sport- und Spielanlagen für Nutzer aus dem Umfeld verfügt. Sie hatte zugleich selbstkritisch angemerkt, dass die Stadt die Vermieter in der Frage zu sehr aus der Verantwortung gelassen habe. Denn eigentlich seien die Wohnungsunternehmen für Spielplätze für ihre Bewohner zuständig.

Die Kritik aus den Schulen war Anlass für Gespräche zwischen Verwaltung und Strausberger Wohnungsbaugesellschaft (SWG). Aus diesen resultiere das Projekt, im Wohngebiet Otto-Grotewohl-Ring einen Bolzplatz zu bauen, berichtet Diana Fürstenberg von dem städtischen Wohnungsunternehmen. Die Mittel seien Ende vorigen Jahres für 2017 eingeplant worden. Mit rund 270 000 Euro ist das Projekt nicht eben billig. "Wie früher mal einfach eine Fläche schieben und Tore aufstellen, geht heute aber auch nicht mehr", erklärt Diana Fürstenberg.

Die Planung hat das Strausberger Ingenieurbüro IBB Trenczek erarbeitet. Vorgesehen ist auf der Freifläche zwischen Hohensteiner Chaussee, der Einfahrt zum Grotewohl-Ring am Kaufland und dem Parkplatz vor dem Haus eine rund 500 Quadratmeter große Fläche mit Kunststoffbelag und Umzäunung, auf der Fußball und Basketball gespielt werden können. Damit solle die Gruppe der "nicht mehr ganz Kleinen, aber noch nicht ganz Großen" angesprochen werden. Außer Ballfangzäunen ringsum soll es oben ein Netz geben, damit die Bälle nicht auf die Straßen fliegen. Und damit es nicht zu laut wird, werde die Eingrenzung abgepuffert. Zudem sei Beleuchtung vorgesehen, damit der Platz in der dunklen Jahreszeit länger nutzbar bleibt. Die Öffnungszeiten seien noch nicht endgültig festgelegt, auf jeden Fall werde die Nachtruhe für Anwohner gesichert, versicherte Diana Fürstenberg.

Neben dem Platz wird es Sitzbänke geben, zu den Straßen hin überdies eine Begrünung. Man hoffe, dass der Standort dazu beiträgt, dass die Nutzer sich ordentlich verhalten. Sie sind ja an der Stelle von verschiedenen Seiten im Blick. Parkflächen gehen nicht verloren, und auch ein Teil des Rodelhügels bleibe erhalten, so die SWG-Sprecherin.

Die Bauarbeiten sollen nach ihren Angaben am 13. März beginnen und bis Ende Mai abgeschlossen werden, so dass der Platz zum Kindertag fertig sei. Die Anwohner würden über Aushänge über die Pläne informiert.

Diana Fürstenberg stellte klar, dass der Bolzplatz nicht nur für Mieter von SWG-Quartieren im Grotewohl-Ring gedacht, sondern für jeden zugänglich sei. Da im Umfeld viele Familien mit Kindern wohnen, sei die Fläche richtig platziert. In Hegermühle habe die SWG mit solchen Anlagen gute Erfahrungen gemacht.