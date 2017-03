Mit Rekord in die Saison gestartet

artikel-ansicht/dg/0/

Bremsdorf (MOZ) Mit rund 23 500 Übernachtungen im vergangenen Jahr erreichte die Jugendherberge Bremsdorfer Mühle einen neuen Spitzenwert. Dieses Jahr peilt man die Marke von 22 500 an. Das Haus ist in dieser Woche in die neue Saison gestartet.

Fröhlich bemalten am Mittwochvormittag Kinder der Friedrichshagener Grundschule in der Jugendherberge Bremsdorfer Mühle kleine Osterpräsente. Mitglieder des Kräuterhexenvereins Eisenhüttenstadt leiteten sie mit an. "Das wird ein Geschenk für meine Eltern", erläuterte eine Schülerin. "Meins bekommt Papa schon jetzt, er hat nämlich bald Geburtstag", schilderte eine Nachbarin ihre Pläne. Die Kinder aus Friedrichshagen sind am Montag pünktlich zum Saisonstart im Schlaubetal eingetroffen. Dabei wurde das Haus, die Mitarbeiter und die Natur sehr gelobt, man sei "schwer begeistert" von der Jugendherberge, beschrieb Lehrerin Katja Lepère ihre Eindrücke.

In der Jugendherberge Bremsdorfer Mühle, die von Marco Kletzsch und Eckhard Rockstädt geleitet wird, ist man mit der wirtschaftlichen Entwicklung in den vergangenen Jahren durchaus zufrieden. 2016 gab es insgesamt rund 23 500 Übernachtungen aus, dies sind etwa 8500 Gäste. Im Jahr 2015 waren es 22 500 Übernachtungen und 7562 Gäste. "Wir haben wieder eine Steigerung zum Vorjahr, und dieses mal sage und schreibe 1000 Übernachtungen mehr als im Vorjahr 2015", freute sich Ende 2016 Eckhard Rockstädt.

Für dieses Jahr habe man eine Plan-Zahl von 22 500 Übernachtungen angesetzt, dies sei eine zurückhaltende Schätzung, erläuterte Marco Kletzsch. Eine Steigerung sei durchaus möglich, sogar sehr wahrscheinlich. Denn mit Stand 1. März 2017 habe man für dieses Jahr bereits 21 700 Vorbuchungen notiert, dies sind etwa 700 mehr als am 1. März 2016.

Und außerdem bräuchte man bei 21 700 Vorbuchungen nur noch weitere 800 dazu gewinnen und schon hätte man den Plan erfüllt.

Den Großteil der Gäste stellten Kinder und Jugendliche aus Berlin und Brandenburg. Schulklassen machten 2016 mit etwa 11800 Übernachtungen rund 50 Prozent des Gesamtvolumens aus. Bei der zweiten Hälfte - etwa 11 700 Übernachtungen - schlugen Wandergruppen mit cirka 7800 Übernachtungen (33 Prozent) zu Buche. Familiengruppen mit 2900 Übernachtungen stellten 13 Prozent. 700 Übernachtungen wurde der Gruppe Berufliche Bildung zugeordnet. Der Rest mit 400 Übernachtungen sind Einzelgäste in Alter von mehr als 27 Jahren. Der Großteil der Gäste kommt aus Berlin (60 Prozent), gefolgt von den Besuchern aus Brandenburg (30 Prozent).

Wandergruppen, Chöre und Familien buchen auch 2017 wieder gerne die Schlaubetaler Einrichtung. So wurden beispielsweise für ein Familienfest an einem verlängerten Wochenende rund 100 Betten in drei der vier Häuser reserviert.

In der Ferienzeit, wenn keine oder nur wenige Schulklassen kommen, schlägt die Stunde für Vereine, Chöre und Gesellschaften - dann können sie leichter und auch kurzfristig buchen. So hat beispielsweise über Ostern eine Musikschule aus Frankfurt (Oder) sich angekündigt, im Frühjahr wollen Radsportvereine aus der Niederlausitz ein gemeinsames Trainingslager einrichten.

Aber auch in der Zeit der brandenburgischen Schulferien kommen gelegentlich Klassen - wenn nämlich in ihrem Heimat-Bundesland noch Unterrichtszeit ist. So wollen beispielsweise im Sommer zwei Schulklassen aus Wolfsburg anreisen, in dieser Spanne gibt es in Niedersachsen noch keine Ferien.

Für das Herbergs-Programm 2017 hat man verschiedene Themen-Angebote zusammengestellt - beispielsweise eine Familienfreizeit "Ostern im Schlaubetal". "Die ist bereits komplett ausgebucht", erläuterte Marco Kletzsch.

Für sportliche Touristen hat man mehrere "Wander-Weekends" organisiert. Beliebt sind auch die Yoga-Wochenenden bzw. Yoga-Familienkurse, je eines wird für den November vorbereitet.

Attraktiv sei auch das Angebot "Auf der Zeitreise mit dem Müller", erläuterte Marco Kletzsch. Dieses ist eigens für Grundschüler konzipiert. Und schließlich gibt es Ende Oktober/Anfang November eine Familienfreizeit "Halloween im Schlaubetal" sowie die Silvesterfeier 2017. Zum Jahreswechsel mieten sich gerne Vereine und Familien ein. Für Ende Juli/Anfang bereitet man wieder das Diabetes-Camp vor.