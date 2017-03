Mit Kampfgeist zum Doppelsieg

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1558027/

Das Storkower Team um das Trainergespann Andreas Noack und Hans-Peter Behm war mit nur sieben Spielerinnen nach Märkisch-Oderland zum Turnier beim direkten Tabellennachbarn SV Mühlenberg Strausberg gereist. In der ersten Begegnung trafen die VCS-Frauen auf den Vorletzten Energie Cottbus III. Die Storkowerinnen begannen mit Nicole Pathe und Sarah Noack im Mittelblock, Susanne Hübscher und Maren Januschkewitz im Außenangriff und Kati Anders, welche eigentlich Außenangreiferin ist, auf der Diagonalposition. Im Zuspiel agierte Christine Schlaps, auf der Bank saß als Wechseloption Benita Gottschalk.

Die erste Partie bereitete den Frauen aus Storkow keine größeren Probleme. Sie gingen durch gute Aufschläge von Susanne Hübscher sofort mit sechs Punkten in Führung und siegten zum Auftakt mit 25:14 sehr deutlich. Auch die folgende Sätze verliefen gut auf Seiten der Storchenstädterinnen - 25:12, 15:16. Der erste Pflichtsieg war geschafft.

Die Kür sollte nun gegen den Tabellenkonkurrenten Mühlenberg Strausberg gelingen. In den ersten Satz startete das Team hoch motiviert und mit dem Willen zum Kampf, den sie zunächst gar nicht gebraucht hattenen. Sie zogen ihr Spiel durch und machten es den Strausbergerinnen schwer, einen Angriff im Feld unterzubringen - 25:18.

Im zweiten Satz sah es bereits etwas anders aus. Benita Gottschalk kam für Nicole Pathe. Die Gastgeberinnen wehrten sich immer mehr, der VCS musste mit allen Mitteln dagegen halten. Was den Storkowerinnen durch eine gute Blockarbeit sowie Kampfgeist auch gelang. Mit 25:20 war der nächste Schritt zum Erfolg getan. Doch gerade noch auf dem Höhenflug, fiel das Team aus Storkow im dritten Satz wieder tief und kam einfach nicht zum angreifen. War es die Angst zu gewinnen? Mit einem bitteren 18:25 unterlagen sie den Strausbergerinnen.

Nun hieß es für die Gäste, Nervenstärke zu beweisen, um nicht in den fünften Satz zu müssen. Und das taten die Storkowerinnen dann auch, sie wollten jetzt nichts mehr unversucht lassen. Spielführerin Nicole Pathe kam zurück und Benita Gottschalk wechselte auf die Diagonalposition für Kati Anders. Somit hatten die Kontrahentinnen wieder eine neue Aufgabe bekommen. Zudem bereiteten Benita Gottschalk und Maren Januschkewitz den Strausbergerinnen große Annahmeprobleme. Dank guter Aufschläge der beiden gingen die Gäste mit 15:6 in Führung. Nun war es ein Leichtes, den Sieg nach Hause zu holen. Am Ende gab es mit dem 25:14 ein überraschend deutliches Ergebnis am Ende des vierten Satzes, das sich die Storkowerinnen nach dem Kampf mit nur sieben Spielerinnen auch verdient hatten.

Nun stehen die Frauen des VC Storkow weiterhin auf dem dritten Tabellenplatz und müssen am Wochenende gegen das Spitzenduo der Landesliga Süd, VSB offensive Eisenhüttenstadt und BSG Stahl Eisenhüttenstadt, Farbe bekennen - und das ohne Hauptzuspielerin Christine Schlaps.

"Es wird ein interessanter vorletzter Spieltag in Eisenhüttenstadt, bei dem wir den starken Gegnerinnen wenigstens Paroli bieten wollen. Und vielleicht sind ja noch ein paar Punkte für uns zu holen", sagt Trainer Andreas Noack. Am Tabellenplatz werden die eventuellen Zähler aber wohl kaum noch etwas ändern, denn das Spitzenduo hat schon reichlich Vorsprung.