Sonntagskonzert in Gosen

Gosen (MOZ) Beim Sonntagskonzert in der Gosener Dorfkirche ist am 12. März, 16 Uhr, das Singer-Songwriter-Duo Wulli Wullschläger & Sonja Tonn aus Erlangen zu Gast. Das Programm der beiden Künstler ist eine Mixtur aus Liedern, die sie lieben, und Storys zum Schmunzeln, Lachen und Weinen, wie es in der Ankündigung des Nachmittags heißt. Neben ausgewählten Coverversionen aus Rock, Pop, Jazz und Blues schreiben die beiden eigene Songs auf Deutsch und Englisch. In ihren Liedern erzählen sie Geschichten über Liebe, Begegnungen und den ganz normalen Wahnsinn des Lebens. Sonja Tonn singt, Wullschläger spielt Gitarre.