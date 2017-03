Großer Auftritt für kleine Kämpfer

artikel-ansicht/dg/0/

Ein solcher Rahmen bietet sich den jungen Boxern wahrlich nicht alle Tage: Zu stimmungsvoller Einmarschmusik kletterten die hauptstädtische Riege und die des gastgebenden BC 05, angeführt von Trainer Andre Schumacher, in den professionell ausgeleuchteten Ring. Sprecher Horst Tischbierek stellte die Kämpfer und Paarungen vor - und verlas später in den Pausen auch akribisch die einzelnen Statistiken -, daneben verrichteten Andreas Tausche an der Glocke und Joshua Staudt als Zeitnehmer zuverlässig ihren Job. Letzterer klopfte mit einem herkömmlichen Hammer auch die letzten zehn Sekunden jeder Runde an. Zudem hatte es schon zu Beginn einen Erinnerungspokal für die Gäste vom SV Lichtenberg 47 und vom Berliner TSC gegeben, quasi als Dank für das Zustandekommen dieses Mannschaftsvergleichs. "So etwas hatten wir tatsächlich seit Jahren nicht mehr", freute sich der Fürstenwalder Chef-Coach Renee Freyer.

Und er durfte auch mit den Leistungen seiner Schützlinge zufrieden sein. So landete Isnaur Alinkhanov im ersten Wertungskampf in der Schüler-Klasse bis 34Kilogramm nach verhaltener erster Runde und einer Pausen-Standpauke von Trainer Schumacher einen knappen, aber einstimmigen Punktsieg gegen den Lichtenberger Achmed Gadaborschev. Auch Alexander Lich konnte sich gegen Adym Katciev (38kg) behaupten. Der Elfjährige trainiert erst seit September dreimal pro Woche bei Schumacher und Freyer, hatte über Freunde zum Boxen gefunden, wie Mutter Katharina erzählte, die in Hangelsberg erstmals am Ring saß, mitfieberte und -zitterte, "und wohl auch zum letzten Mal", wie sie lachend anfügte.

Eine Revance gelang dem Berliner Faisel Al Mohammad gegen Timmy Böhme (Kadetten bis 44,5kg), er verkürzte so in der Mannschaftswertung auf 1:2. Auch der Fürstenwalder Ibragim Martazanov und Wahan Yeghiazaryan trafen nicht zum ersten Mal aufeinander (43kg). Diesmal stand der Sieg des einheimischen Boxers außer Frage, die Gastgeber führten wieder mit zwei Punkten in Führung. Hamza Katciev konnte gegen Moussa Kassab aber erneut verkürzen (48kg).

Die drei abschließenden Duelle in der Junioren- sowie Männerklasse sollten also die Entscheidung bringen - und sie gingen allesamt an die von Eckardt van den Brandt betreuten BC-05-Boxer. So besiegte Mohammad Akrami den kampferfahrenen, jedoch jüngeren Alex Tursunov (67kg). Im einzigen Männerfight boxte Sibusissio Moyol gegen den Lichtenberger Sergej Patkin (62kg) zu überdreht, so dass einige Schläge nicht immer sauber kamen, gewann aber schon in der zweiten Runde. Schließlich bestritt Nabil Stein nach knapp einjähriger Pause sein Comeback, bestimmte gegen Ahmed Tsechoev (64kg) trotz Gewichtsnachteilen das Geschehen und gewann ungefährdet. "Boxen verlernt man nicht, nur die Kondition muss ich mir wieder neu erarbeiten", sagte der Fürstenwalder Junior.

In den Sparrings-Kämpfen hatten Ilja Schmitko, Joshua Böhme und Raik Pelz ansprechende Leistungen gezeigt. Auch hier gab es für die Kontrahenten Medaillen sowie kleine güldene und silberfarbene Boxhandschuhe mit GBA-Logo.

Zwei der Schützlinge von Trainer Brandt waren tags darauf übrigens schon wieder bei den Landesmeisterschaften in Strausberg im Einsatz: Akrami und Pelz gewannen ihre Vorrundenkämpfe gegen Nassir Pannah vom BC Schwedt und Kareem Eckstein (BV Lauchhammer).