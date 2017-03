Bronzezeit-Fund in Grünheide

artikel-ansicht/dg/0/

Rötliche Verfärbungen im Boden, daneben ein dunkler Fleck - was dem Laien kaum auffallen würde, ist für Experten ein wichtiges Puzzleteil, um das Leben in vergangenen Zeiten zu entschlüsseln. "Es gibt eine Grube im geologisch gewachsenen Boden. Sie ist kreisrund und hat grau-braune Verfärbungen. Außerdem gibt es gebranntes Sediment mit Ton, das sich orange verfärbt hat", beschreibt Jan Fornfeist seinen Fund.

Der Archäologe vom Büro ABD-Dresler hat die Erdarbeiten in der Erlenstraße in Fangschleuse begleitet. Zentimeter für Zentimeter kratzte der Bagger den Boden ab. "Er darf dabei keine Zähne an seiner Schaufel haben, sondern nur eine glatte Schneide", sagt Jan Fornfeist. Sobald etwas "Verdächtiges" freigelegt wurde, nahm der junge Mann eine kleine Hacke zur Hand, entfernte Wurzeln, vermaß den Fundort, fotografierte ihn, fertigte Zeichnungen an.

Auf dem letzten Planum, also der untersten Ebene, auf der der Bagger für den Hausbau graben musste, wurde Fornfeist fündig. Mehrere Keramikscherben, fünf bis sechs Zentimeter groß, steckten in der Erde. Außerdem entdeckte der Archäologe eine sogenannte Siedlungsgrube, die meist zum Aufbewahren von Vorräten diente, und Reste einer Feuerstelle. Er datiert sie in die Bronzezeit - 1000 bis 800 Jahre vor Christi.

Das passt zum Bodendenkmal "Gräberfeld", in dem sich das betroffene Grundstück befindet. "In der Eichenallee, ganz in der Nähe, hat man 1936 beim Neubau der Drogerie auch Reste sogenannter Buckelurnen gefunden", sagt Eberhard Rüdiger. Dem 72-Jährigen und seiner Frau gehörte das Grundstück in der Erlenstraße bis vor wenigen Monaten. Jetzt hat das Paar es den Kindern übertragen. Außerdem ist Rüdiger Mitglied des Grünheider Heimatvereins - und als solches sehr interessiert an der Geschichte.

Im Heimatmuseum im Robert-Havemann-Clubhaus gibt es auch die Aufzeichnungen des besagten Drogisten, Hans Gersdorf, aus der Eichenallee. Er beschreibt, wie Schalen und Becher aus gebranntem Ton inmitten eines Kreises aus Feldsteinen gefunden wurden. "Altertumsforscher nehmen an, dass sich auf der Insel im Werlsee und dem Hügel Kultstätten befanden. Hier wurden wahrscheinlich die Verstorbenen verbrannt und beigesetzt", heißt es weiter. Knochenreste und dunkle Stellen im Kies seien als Beweis anzusehen. In einer Vitrine des Heimathauses sind Gefäße aus der Bronzezeit zu besichtigen. Von einer Buckelurne der Stammesgruppe der Illyrer, wie sie in Fangschleuse gefunden wurden, gibt es ein Foto. Zudem fand der damalige Bürgermeister Schurig bei Schachtarbeiten in der Mielenzstraße ein steinzeitliches Walzenbeil. Die Scherben, die Fornfeist in der Erlenstraße fand, werden gewaschen, gelistet und beschriftet und dem Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege überreicht.