Protzener Köpfe hellwach

Protzen (MZV) Nach einem packenden Landesklasse-Duell unter Tabellennachbarn ist der SV Protzen mit dem 10:7-Heimsieg an Schwarz-Rot Neustadt III vorbei auf Rang vier vorgerückt. Ein Überraschungssieg. Am Dienstagabend lieferten die Partien extreme Spannungsbögen. Die Emotionen wurden hüben wie drüben ausgelebt.

Das nennt man wohl Big Points, wenn man mit einem durchaus unerwarteten Sieg gegen den leicht favorisierten Tabellennachbarn aufhorchen lässt und in der Tabelle Boden gutmacht. So wie der SV Protzen am Dienstag in der 2. Landesklasse. "Wenn wir einen Punkt mitnehmen könnten, dann wären wir glücklich", sagte Dietmar Krüger vor dem Match. Nach dem Erfolg fiel seine Freude dementsprechend weitaus größer aus. "Damit war nicht zu rechnen. Aber wir haben uns die zwei Zähler redlich verdient." Fitti, wie Krüger in der Protzener Tischtennis-Familie genannt wird, gab aber auch zu, "dass uns ein Aspekt in die Karten gespielt hat". Nämlich, dass Neustadts Routinier Roland Ratschke mit Rückenproblemen angereist war, die ihn später gar zur Aufgabe zwangen. Im Duell mit Krüger legte Ratschke den Schläger auf den Tisch. Während der Partien zuvor hatte er sich mehrfach an den Steiß gefasst. Seine Schmerzen waren im Gesicht abzulesen.

Mit über 70 Lenzen auf dem Buckel zählt der Neustädter nicht mehr zu den Jüngsten. Sein Können ließ er dennoch mehrfach aufblitzen, vor allem die krachende Rückhand. Zusammen mit Martin Ksionsek im Doppel legte er dem Protzener Paar Veit-Florian Burghardt/Dietmar Krüger schnell das Handwerk (3:0).

Das zweite Doppel war jedoch ein Beleg für das Auf und Ab der fortan matchprägenden Spannungsbögen wie eingangs erwähnt. Die Hausherren Ronald Mrosek und Ulf Ringgenberg lagen mit 0:2 Sätzen zurück. Gerade der Verlust des zweiten schmerzte, kämpften sie sich doch gegen das Thomas-Gespann aus Neustadt (Rumpel/Fiebig) nach einem 6:10-Rückstand zurück, um beim Stand von 12:11 die Siegchance auszulassen. Beim Punkt zum 14:12 ballten die Gäste schließlich die Fäuste. "Mir sind ein paar Vorhandfehler unterlaufen, die ich so gar nicht von mir kenne", haderte Mrosek mit sich. Doch er und Partner Ringgenberg hatten sich sichtlich warmgespielt. 11:8, 11:8 und 11:3 - die Protzener drehten die Partie und glichen zum 1:1 nach Punkten aus.

In den anschließenden Einzeln ging es bei den Hausherren vor allem darum, "hoch konzentriert zu bleiben", wie es Ulf Ringgenberg formulierte. Denn die Neustädter spielen, wie an allen Ruppiner Tischen bekannt, mit Material, so der Fachausdruck. Grundlage für das Spiel gegen Noppen ist ein sicherer Schupfball. Zu beachten ist, dass Schupfbälle, die von langen Noppen kommen, keinen Unterschnitt haben. Laut Protzens Dietmar Krüger macht das Material "das Spiel verrückt".

Doch die Gastgeber ließen sich nicht verrückt machen. Die Siege von Mrosek (3:0) gegen Ratschke, der dem temporeichen Spiel des Protzeners kaum etwas entgegenzusetzen hatte, und von Ulf Ringgenberg (3:1) gegen Martin Ksionsek brachten Sicherheit und weiteren emotionalen Auftrieb. Dagegen haderte Neustadts Nummer eins: "Ich habe einfach kein Gefühl in den Knochen." Im weiteren Verlauf kam das Gefühl bei Ksionsek aber zurück. Er konnte noch dreimal punkten. Ihren Überraschungserfolg hatten die Protzener zuvor jedoch schon längst eingeläutet. Damit haben sie den 10:4-Triumph am Wochenende gegen Wittenberge II, einem weiteren Top-Team der Liga, vergolden können.

Protzen: Ulf Ringgenberg (3,5), Mrosek (3,5), Burghardt (2), Krüger (1)

Neustadt III: Ksionsek (3,5), Ratschke (0,5), Rumpel (2), Fiebig (1)