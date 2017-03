Schau historischer Räder zum Liebenwalder Stadtfest

artikel-ansicht/dg/0/

So wurden früher die Brötchen ausgetragen: Links ist ein so genanntes Bäckerrad zu sehen. In der Hand hält Schikowski ein Diamant-Rad aus den 50er-Jahren.

Soll sein, trifft es derzeit wirklich - denn bislang ist nicht klar, wie viele Radler mit historischen Gefährten überhaupt kommen. "Ich würde mich natürlich über sehr viele freuen. Wenn nicht, dann muss die Schau eben abgesagt werden", rührt Schikowski deshalb für sein Vorhaben kräftig die Werbetrommel. Einzige Vorgabe ist, dass die Räder mindestens 50 Jahre als sind. "Na gut, auch bei 45 Jahren werde ich niemanden des Platzes verweisen", sagt er und schmunzelt. Die Vorgabe kommt nicht von ungefähr. Schikoswki begründet sie damit, dass vor allem auf die Anfänge der Radelei hingewiesen und die Entwicklung in den ersten Jahren erklärt werden soll. Deshalb sollen die Teilnehmer durchaus auch ein Forum auf dem Stadtfest finden und ihre kostbaren Schätze zeigen und erklären dürfen. Wer will, der kann passend zum Rad auch in historischer Kleidung auf dem Fest erscheinen. Er wird übrigens nicht der Einzige sein, so viel darf schon mal verraten werden. Denn auch bei anderen Festen waren Liebenwalder in historischen Kostümen ein Hingucker und sollen deshalb auch diesmal nicht fehlen.

Auf die Idee mit den historischen Fahrrädern kam Schikowski so. "Wir haben schon öfter Oldie-Schauen veranstaltet, historische Autos und Landmaschinen waren schon zu sehen. Warum also nicht Räder? Außerdem wird das Fahrrad gerade von vielen wieder als Fortbewegungsmittel neu entdeckt, warum also nicht an seine Anfänge erinnern?", fragt er.

Außerdem besitzt er selbst zwei alte Raritäten, die natürlich fahrtüchtig sind und zum Stadtfest auch gezeigt werden sollen. Bei einem handelt es sich um ein sogenanntes Bäckerrad der Firma Göricke, mit dem, wie der Name verrät, früher Brot und Brötchen ausgefahren wurden. Dann noch ein Diamant-Rad. Beide stammen etwa aus den 1950-er Jahren.

Wer am 13. Mai zum Stadtfest nach Liebenwalde radeln oder dort seinen Old-Timer dem Publikum vorstellen möchte, kann sich gern an Torsten Schikowski wenden, der unter der Rufnummer 0151 56979160 weitere Informationen gibt.