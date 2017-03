Klemkes Werke in der Sonnensegel-Galerie

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) In der Galerie "Sonnensegel" wird am kommenden Samstag, 11. März, um 16 Uhr eine Ausstellung zu Ehren von Werner Klemke eröffnet. Hierbei handelt es sich um eine Kabinettausstellung mit dem Titel "Werner Klemke - Zum Hundertsten Geburtstag" des wohl bedeutendsten ostdeutschen Illustrators und Buchgestalters im 20. Jahrhundert. Für über 800 Buchprojekte zeichnete Klemke sich verantwortlich und so ist es kaum verwunderlich, dass fast jeder in der DDR Geborene, mit seinem Namen ganz persönliche Leseerlebnisse und Bilderinnerungen verbindet. Aber nicht nur Bücher interessierten den Berliner Künstler. Er entwarf Schallplattenhüllen, Briefmarken, Bühnenbilder, Postkarten, Plakate, Exlibris und zeichnete zeitlebens für die Presse. Legendär wurden seine 423 Titelzeichnungen für die Monatszeitschrift "Das MAGAZIN", die er über einen Zeitraum von 35 Jahren schuf. In der Sonnensegel-Ausstellung gibt es nicht nur die Möglichkeit, sich viele der Klemke-Illustrationen in Erinnerung zu bringen, sondern Kinder und Jugendliche können sich auch in Techniken ausprobieren, die der Berliner Künstler für seine Darstellungen nutzte, als er sich als Soldat im Zweiten Weltkrieg dem Widerstand in Holland anschloss und seine künstlerischen Fähigkeiten einsetzte, um jüdischen Menschen zu helfen, was im Rahmenprogramm zur Ausstellung thematisiert wird. Zur Ausstellungseröffnung spricht der Karikaturist, Grafiker und Feuilletonist Harald Kretzschmar über seinen Kollegen Werner Klemke. Im DRUCK-LADEN der Galerie "Sonnensegel" können interessierte Besucher ein original-grafisches Plakat mit Klemke- Motiven drucken und erwerben.