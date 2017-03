Weltmeister Christian Schwarzer zu Gast beim OHC

artikel-ansicht/dg/0/

Dicht am Team: Christian Schwarzer (in Blau) beobachtete eine Zeit lang das Training des Oranienburger HC. Für die Spieler des Drittligisten war der Besuch des Weltmeisters ein Erlebnis. © MZV

Während er in der Bundesliga nicht mehr so ganz auf dem Laufenden sei ("Ich kenne nicht mehr so viele Spieler"), ist der Handballer des Jahres von 2001 in der A-Junioren-Bundesliga und der 3. Liga voll im Bilde. Auch die Situation beim Oranienburger HC kenne er ganz genau. Von der Verletztenmisere der Kreisstädter erfuhr der 318-fache Nationalspieler (965 Tore) daher nicht erst bei seinem Besuch in der Turm-Erlebniscity. "Uns fehlen die Kreisläufer. Punktuell könnte er uns sicherlich helfen", scherzte OHC-Präsident Thomas Stahlberg. Doch zu einem Einsatz im anstehenden Auswärtsspiel bei der SG Flensburg-Handewitt II ließ sich "Blacky" nicht überreden. "Fünf Minuten könnte ich vielleicht. Athletik und Kondition reichen nicht dafür nicht." Der Champions-League-Sieger von 2001 versucht, eine Trainingseinheit in der Woche zu absolvieren, um gelegentlich mit den All-Stars (setzen sich aus unterschiedlichen Generationen zusammen) gegen Ober- oder Verbandsligisten anzutreten.

Neben seiner Arbeit als Jugendkoordinator des saarländischen Landesverbandes zieht der Rechtshänder als Referent durch das Land, um über seinen Weg zum Weltklasse-Handballer zu sprechen. "Nicht nur vor Sportlern spreche ich über Motivation und Teambuilding. Das lässt sich auch in die Wirtschaft transportieren."

In Oranienburg lauschten gestern aktuelle OHC-Sponsoren und eingeladene Unternehmer aus der Region den Schilderungen des langjährigen Junioren-Nationaltrainers. "Ich will von Sachen aus meinem Leben berichten, die dem OHC helfen können, seine Wünsche und Träume zu verwirklichen." Schwarzer betonte, dass sein Weg nicht immer einfach gewesen sei. Als "Grundlage für alles, was wir tun", bezeichnete er die Motivation. Sie sei die Antriebskraft für alles. "Und Grundvoraussetzung jeder Motivation ist das Vorhandensein von Zielen."

Seine eigenen formulierte der gebürtige Braunschweiger schon in Kindheitstagen bei der TSG Bergedorf. "Ich habe das auf einem Zettel festgehalten, um immer vor Augen zu haben, was ich machen möchte." Ein früher Traum ging nie in Erfüllung. "Ich habe es nie geschafft, ein Jugend- oder Junioren-Länderspiel zu machen. Das war eine Katastrophe für mich. Ich habe geheult." Doch schnell sei die Enttäuschung ein Zeichen gewesen. "Ich wusste, dass ich noch mehr machen und investieren muss."

Mit 16 Jahren spielte Schwarzer in der Männer-Oberliga, wechselte 1987 zum Zweitligisten VfL Fredenbeck, stieg in die Bundesliga auf. Danach ging es steil bergauf: Nach acht Jahren beim Erstligisten TV Niederwürzbach ging es 1999 zum FCBarcelona. "Das war der Weltverein." Im Milleniumjahr gewann Schwarzer mit den Katalanen sieben Titel. Später folgten Pokalsieg (2002) und Meistertitel (2003) mit dem TBV Lemgo und die Triumphe mit Deutschland bei EM 2004 und WM 2007 - Letzteres im eigenen Land. Schwarzer verfolgte die Titelkämpfe zunächst als TV-Experte, wurde erst nach dem zweiten Spiel nachnominiert. "Das waren Momente, für die sich alles gelohnt hat."

Rückschläge wie Niederlagen in den Endspielen der WM 2003 oder ein Jahr später bei Olympia in Athen habe es auch gegeben. "Die lassen einen wachsen. Negativerlebnisse können Antrieb für ganz besondere Momente sein."

Den Oranienburgern rief Christian Schwarzer zu: "Aus Fehlern sollten wir alle lernen." Nur noch sei es möglich, seine Ziele erfüllen. Auch "Blacky" hat noch einen Traum. "Der lautet, Bundestrainer zu werden."