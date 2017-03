Deutlich mehr Gewaltstraftaten in Brandenburg

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (MOZ) Die Zahl der schweren Gewaltstraftaten in Brandenburg ist 2016 im Vergleich zum Vorjahr um 642 Fälle auf 4767 gestiegen. Das teilte das Innenministerium am Mittwoch mit. Eine Ursache ist die Zunahme der von Zuwanderern begangenen Straftaten.

artikel-ansicht/dg/0/1/1558046/

Wie das Ministerium bei der Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik für 2016 auf Nachfrage erklärte, würden 559 Fälle und damit knapp zwölf Prozent aller schweren Gewaltstraftaten auf das Konto von Asylbewerbern gehen. "Das ist nicht unerheblich, und das ist ein deutlicher Anstieg", erklärte Ministeriumssprecher Ingo Decker. Im Jahr 2015 lag die Zahl der von Flüchtlingen begangenen schweren Gewaltstraftaten noch bei 203.

Ein ähnliches Bild zeigt sich bei den Fällen von Körperverletzung. Hier wurde 2016 jede zehnte im Land registrierte Tat von Asylbewerbern begangen. Die Zahl dieser Fälle stieg von 570 im Jahre 2015 auf 1541. Ministeriumssprecher Decker sagte, dass sich ein großer Anteil dieser Taten in Flüchtlingsheimen ereigne, die Opfer demnach andere Flüchtlinge seien. Zum Beleg verwies er darauf, dass von insgesamt rund 2000 Straftaten in der Erstaufnahmeeinrichtung und in Sammelunterkünften fast die Hälfte Fälle von Körperverletzung seien.

Gestiegen sind laut Statistik auch die von Flüchtlingen begangenen Sexualdelikte. Von insgesamt 1509 in Brandenburg angezeigten Vergehen gegen die sexuelle Selbstbestimmung entfielen 90 auf Asylbewerber. Im Jahre 2015 waren es 36 Fälle. Im Bereich Vergewaltigung beziehungsweise sexuelle Nötigung gab es 2016 im ganzen Land 204 Fälle, 14 begangen von Asylbewerbern. Schließlich noch die Taten unter der Überschrift "Beleidigung im sexuellen Kontext": Hier wurden im vergangenen Jahr 614 Fälle registriert, zwölf Prozent davon begangen von Asylbewerbern.

Zur Einordnung der Daten sagte der Sprecher, dass ihm die Gesamtzahl der Fälle von Menschen nichtdeutscher Herkunft derzeit nicht vorliege, sondern nur die Zahlen zu den Zugewanderten. Er gehe aber ohnehin davon aus, dass die Ergebnisse der Statistik in Kürze detailliert im Landtag diskutiert würden. Eine Frage sei etwa, wie die Gewalt in Flüchtlingsheimen eingedämmt werden könne.

Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) nannte eine wachsende Verrohung in der Gesellschaft als weiteren Grund für den Anstieg der Gewalt. Große Sorge bereiten ihm hier die weiter zunehmenden Attacken auf Polizisten und andere Einsatzkräfte. So wurden im vergangenen Jahr 1025 Polizisten angegriffen, 113 mehr als im Vorjahr. Die Zahlen sind zuletzt kontinuierlich gestiegen. Schröter bekräftigte an die Adresse der Bundesregierung seine Forderung, die Gesetze für diese Vergehen zu verschärfen. "Hier darf es keine falsche Toleranz geben."