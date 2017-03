"Leo läuft" nun wieder Lankelauf

artikel-ansicht/dg/0/

Löwenberg (GZ) Der Löwenberger Lankelauf erlebt am Sonnabend seine 44. Auflage - und erlebte vor einem Jahr dennoch eine Premiere. Über viele Jahre hinweg wurde die Veranstaltung im Wechsel in Neulöwenberg an der Lanke und in Liebenberg ausgetragen. Nun ist Start und Ziel im Löwenberger Waldstadion. "Das hat sich im vergangenen Jahr bewährt. Das Feedback war durchweg positiv", sagt Carolin Ulbrich. Sie leitet den Leichtathletik-Leistungsstützpunkt in Löwenberg. Für ihren LSV, der Ausrichter der zweiten Station des diesjährigen EMB-Cups ist, sei die Organisation unkomplizierter geworden. Sanitäre Anlagen, Verpflegung, Parkplätze - "Das ist schon eine strukturiertere Geschichte als im Wald." Vom Namen "Leo läuft" haben sich die Löwenberger hingegen nach nur einem Jahr wieder verabschiedet. "Wir bleiben bei ,Lankelauf'. Der Name ist in den Köpfen drin", so Carolin Ulbrich.