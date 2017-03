Eisbaden am Grillendamm

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Die Brandenburger Eisbader laden alle Interessierten am kommenden Samstag, 11. März, zum Eisbaden ein. Die Veranstaltung beginnt um 14 Uhr am Grillendamm. Die Brandenburger Winterschwimmer stürzen sich ins Wasser und feiern ihr 37. Gründungsjubiläum. Badegäste und Zuschauer sind willkommen. Die Besucher erwarten neben Musik von DJ Deddy auch heiße Getränke. So werden Kaffee und Glühwein angeboten.