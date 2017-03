artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Gut eine Woche nach den Bluttaten eines 24-Jährigen in Müllrose und Oegeln (Oder-Spree) kommen immer mehr Details seiner Flucht ans Tageslicht, während einige Fragen aber weiter ungeklärt sind. Wie Brandenburgs Polizeipräsident Hans-Jürgen Mörke am Mittwoch auf Nachfrage in Potsdam erläuterte, hat Jan G. in der Nähe des Flüchtlingsheims in der Frankfurter Straße in Beeskow zwei Asylbewerber angesprochen und ihnen angeboten, sie ins Stadtzentrum mitzunehmen. Anschließend fuhr Jan G. die beiden Männer auf deren Wunsch ins Krankenhaus. Während der Behandlungszeit wartete er in der Klinik.

Wie der Frankfurter Staatsanwalt Ulrich Scherding zum weiteren Verlauf ergänzte, fuhr Jan G. mit den beiden Asylbewerbern nach der Behandlung in Richtung Innenstadt. Dort fiel der Wagen, der sich durch die Berliner Straße entgegen der Fahrtrichtung bewegte, einer Streifenwagenbesatzung auf, die mit Blaulicht und Martinshorn dem Honda mit Jan G. und den beiden Asylbewerbern an Bord hinterherfuhr. Am Kreisel Bahnhofstraße ließ der Täter, durch die Polizeipräsenz unruhig geworden, seine beiden Beifahrer aussteigen. Anschließend flüchtete der 24-Jährige in Richtung Oegeln, wo er zwei Polizisten an einer Straßensperre totfuhr.

Weiter ungeklärt ist, warum Jan G. nach der Tötung seiner Großmutter Beeskow ansteuerte. Auch für die Motivation, die beiden angeblich ihm unbekannten Asylbewerber anzusprechen und als Beifahrer zu gewinnen, haben weder Polizei noch Staatsanwaltschaft Antworten. Der Drogensüchtige sei eben ein irrationaler Typ, hieß es. Mörke wiederholte die Einschätzung der Polizei, die beiden Mitinsassen stünden in keinem Zusammenhang mit den Tötungsdelikten.

Offen blieb am Mittwoch zudem, warum die Ermittler um die Mitfahrer so lange ein Geheimnis gemacht haben und auf mehrfache Nachfragen dieser Zeitung ausdrücklich bestritten, dass es diese Insassen gab. Behörden-Vertreter räumten nun ein, dass die Pressearbeit nicht optimal gelaufen sei.

Möglicherweise gab es auch Defizite im Informationsfluss innerhalb der Polizei. Schließlich haben ja Beamte bereits am Tattag jene Mitfahrer in Beeskow gesehen. Sie hätten die Info also weitergeben können.