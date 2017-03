Polizei durchsucht Krankenhaus nach mutmaßlichem Kindermörder

artikel-ansicht/dg/0/

Mönchengladbach (dpa) Bei der Fahndung nach dem mutmaßlichen Kindermörder aus Herne hat die Polizei am Vormittag ein Krankenhaus in Mönchengladbach durchsucht. Ein Großaufgebot sei vor Ort, sagte ein Polizeisprecher. Eine Zeugin will den 19-Jährigen zuvor gesehen haben. Weitere Details nannte die Polizei zunächst nicht. Es gibt allerdings zahlreiche Hinweise auf den möglichen Aufenthaltsort von Marcel H. - bislang hat keiner zu einem Fahndungserfolg geführt. Auch im Raum Wilnsdorf bei Siegen laufen im Moment Fahndungsmaßnahmen.