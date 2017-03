Sind Frauen friedfertiger als Männer?

artikel-ansicht/dg/0/

Am Dienstagabend folgte ein gutes Dutzend Frauen und zwei Männer der Einladung der mittelmärkischen Gleichstellungsbeauftragten Theresa Pauli zu einer der Veranstaltungen in die Bad Belziger AWO Begegnungsstätte Trollberg.

Die Minirunde traf sich damit erstmals in einem Premierenambiente und konnte dort einer Frau begegnen, die Geschichte schrieb: Bertha von Suttner. Natürlich nicht persönlich. Die 1843 geborene Friedensaktivistin starb 1914. Verkörpert wurde Bertha von Suttner durch die Politikwissenschaftlerin Claudia von Gélieu, die im Rahmen der Frauenwoche zum wiederholten Male in Bad Belzig zu Gast war. Gélieu stellt im Rahmen ihrer "Frauentouren" Frauen in den Mittelpunkt, die die Geschichte mitgestaltet haben - Frauen wie Bertha von Suttner, die 1905 als erste Frau mit dem Friedensnobelpreis bedacht wurde. Vor der Begegnung gab Theresa Pauli zu Bedenken, dass der bereits 130 Mal vergebene Friedensnobelpreis nur 16 Mal Frauen zuerkannt wurde - obwohl deren Engagement für den Frieden breitgefächert ist. Aber sind Frauen deshalb friedfertiger als Männer? Die Begegnung mit Bertha von Suttner sollte helfen, Antworten darauf zu finden. Es begann eine Zeitreise, die die Gekommenen 125 Jahre zurückversetzt - als die deutsche Friedensgesellschaft 1892 auf Initiative Suttners gegründet wurde.

Brillant verkörperte Claudia von Gélieu die selbstbewusste und couragierte Friedensaktivistin von damals. Zeitgemäß gekleidet, mit langem Rock und steifer Bluse. Die Politikwissenschaftlerin erzählte aus Suttners Leben, davon, wie sie als junge Frau nicht standesgemäß verheiratet werden konnte. Der Vater war tot und das Vermögen der Familie mit adligen Wurzen durch die Spielleidenschaft der Mutter aufgebraucht. In dieser Folge nahm die junge Frau gegen Ende des 19. Jahrhunderts eine Stelle als Gouvernante an. Dort lernte sie ihren späteren Ehemann Arthur von Suttner kennen und lieben. Es folgte der Rauswurf. Bertha fand eine neue Stelle bei Alfred Nobel - dem Erfinder des Dynamits, der späterhin den Friedensnobelpreis stiftete. Der Lebensweg, den Claudia von Gélieu auf beeindruckende Weise nacherzählt, fesselt - lässt Geschichte verstehen.

Nach gut einer Stunde hat sie vermittelt, wie die Tochter aus adligem Hause zu einer Friedensaktivistin wurde. Geformt durch die Begegnung mit dem Russisch-Türkischen Krieg und seinen Auswirkungen, den die Eheleute Suttner als Berichterstatter hautnah miterlebten. Nachfolgend verfasste die Friedensaktivistin 1889 den Roman "Die Waffen nieder". Suttners Engagement für den Frieden und die aktuelle weltpolitische Lage boten im Anschluss reichlich Gelegenheit zum weiteren Austausch.