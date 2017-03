Die 3b ist dabei!

artikel-ansicht/dg/0/

Fläming (MZV) Reichsgräfin Anna von Lüttichau (li.), Yvette von Gierke und Sohn Gero messen den Umfang der imposanten Zipsdorfer Alteiche. Die zirka 770 Jahre alte Eiche hat in etwa einem Meter Höhe einen Stammumfang von 6,35 Metern. Mit der Zipsdorfer Eiche beteiligt sich Gero mitsamt seiner Klasse 3b der Brücker Grundschule am Fläming-Giganten-Wettbewerb. Die Reichsgräfin, wohnhaft im Forsthaus Zipsdorf, konnte bei der Altersbestimmung des Baumes hilfreich sein, da vor einigen Jahren eine Probebohrung durchgeführt wurde. Die Eiche ist im Freistand aufgewachsen. Sie hat einen relativ kurzen Stamm und die Äste bildeten eine gewaltige Krone. Vermutlich weidete das Vieh vom ehemaligen Vorwerk unter dieser Eiche. Leider sind erst in jüngerer Zeit einige Starkäste abgebrochen und die Krone ist nicht mehr so dicht wie vor einigen Jahren. Eine benachbarte Alteiche wollten einst Sowjetsoldaten sprengen, da diese noch dichter am ehemaligen Panzerweg steht als der abgebildete imposante Baum. Die Eiche steht noch immer, es sind wohl nur ein paar Holzspäne durch die Luft geflogen. Noch bis Ende März können weitere gigantische Eichen aus den Regionen Bad Belzig, Brück, Niemegk und Wiesenburg eingereicht werden. Einsendungen unter dem Kennwort "Fläming -Rekorde" werden im Bürgerbüro Günter Baaske, Wiesenburger Straße 13 in 14806 Bad Belzig, eingereicht oder per Mail an pm@guenter-baaske.de geschickt. Nachfragen beantwortet Kerstin Klembt unter der Telefonnummer 033841/444406.