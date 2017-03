artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) SPD, Linke und Grüne im Abgeordnetenhaus haben mehr Schutz für Frauen vor Gewalt gefordert. Nötig seien etwa weitere Plätze in Frauenhäusern sowie anderen geeigneten Schutzeinrichtungen, hieß es in einem Antrag der drei Fraktionen, den das Abgeordnetenhaus am Donnerstag beriet. Dort fordern die Regierungsparteien vom Senat auch Maßnahmen gegen Cyber-Gewalt.