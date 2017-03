Service-Zertifikate erhalten

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin/Havelland (MOZ) Am Mittwoch eröffnete in Berlin die Internationale Tourismus Börse (ITB) inFünf Tage dreht sich in den Messehallen unterm Berliner Funkturm alles um Reisen und Touristik. Das Land Brandenburg ist in der Halle 12 gemeinsam mit den Berliner Touristikern vertreten. Die ersten drei Tage von Mittwoch bis Freitag waren ausschließlich dem Fachpublikum gewidmet. Am Wochenende dürfen alle Reiselustigen durch die Messehallen spazieren.

Jacqueline Herrmann (li.) vom Campingplatz Buntspecht in Ferchesar und Bettina Smyczek von der Pension am Dorfanger in Hohennauen konnten auf der ITB das "Service Q" in Empfang nehmen. © Jürgen Ohlwein

Die Anforderungen an die touristischen Unternehmen in Punkto Qualität werden immer höher. Dafür gibt es die Tourismusakademie Brandenburg. Diese bietet regelmäßig Seminare, Workshops und Veranstaltungen an. Touristische Unternehmen können sich sodann zertifizieren lassen. Das Zertifikat "Service Q Deutschland" gibt es in drei Stufen. Zwei Unternehmen der Branche aus dem Westhavelland erhielten am Mittwoch auf der ITB das Zertifikat der Stufe I. Es vermittelt die Grundlage des Qualitätsmanagements. Basis ist die Selbsteinschätzung des Unternehmens. Der Betrieb analysiert Prozesse aus Kundensicht und legt mithilfe seiner Mitarbeiter Verbesserungsmaßnahmen fest.

Bettina Smyczek, "Pension am Dorfanger" in Hohennauen, erhielt ihr "Service Q" aus den Händen von Brandenburgs Wirtschaftsminister Albrecht Gerber. Die Pension besteht aus sechs Appartements/Doppelzimmer und zwei Ferienwohnungen. Sie entstand in einem ehemaligen Stallgebäude eines Vierseithofes und wurde 2014 fertiggestellt. Nur rund 300 Meter vom Hohennauener-Ferchesarer See entfernt gelegen, setzt die Pension auf Naturfreunde, die den Alltag hinter sich lassen und in der westhavelländischen Naturparkregion entspannen wollen. Das "Service Q" der Stufe I hat für die Pension bis November 2019 seine Gültigkeit. Dann muss das Zertifikat erneuert werden.

Als zweites westhavelländisches Tourismusunternehmen erhielt der Ferchesarer Campingplatz "Buntspecht" sein Zertifikat. Der familienfreundliche Campingpark liegt zwischen Wäldern und dem Hohennauener-Ferchesarer See. Am Mittwoch nahm Servicemitarbeiterin Jacqueline Herrmann das Zertifikat in Empfang. Dieses "Service Q" der Stufe I hat für den Campingplatz bis Januar 2020 seine Gültigkeit, ehe es erneuert werden muss.

Neben den Auszeichnungen ist die ITB aber vor allem Reisemesse. Wer sich nicht nur über ferne Länder, sondern auch über touristische Höhepunkte und Reiseziele im Havelland informieren möchte, besucht die Halle 12. Dort befindet sich unter anderem der Stand des Tourismusverbandes Havelland.