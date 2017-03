Familienduell: Emre vs. Ertan

artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow (MOZ) Wenn am 19. Oberligaspieltag der FSV Optik Rathenow auf Tennis Borussia aus Berlin trifft, fühlt sich womöglich eine Klientel angesprochen, die sonst eher nicht in den Stadien anzutreffen ist. Von 1992 bis 2003 lief auf RTL täglich das "Familienduell". Das gibt es am Samstag, 11. März, auch am Vogelgesang. Ein Familienduell ist aber nicht der einzige Grund, warum es sich nicht nur um ein einfaches Oberligaspiel handelt. Doch der Reihe nach...