Mögelin (MOZ) In der Nacht zu Mittwoch wurden im Premnitzer Ortsteil Mögelin drei weiße Transporter und ein roter Traktor von einem Firmengelände gestohlen. Außerdem wurden zwei Werkzeugwagen und weitere Geräte entwendet.

Um an die Gegenstände in der Halle zu kommen, bauten die Täter eine Scheibe aus. Die gestohlenen Transporter haben die Kennzeichen HVL-LM 313 (Fiat Ducato), HVL-BM 600 (Renault Trafic) und HVL-BM 602 (Fiat Ducato). Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehr als 150.000 Euro.

Die Polizei fragt: Wer hat in der Tatnacht Beobachtungen gemacht, die mit dem Diebstahl in Verbindung stehen könnten? Wem sind möglicherweise drei in Kolonne fahrende weiße Transporter aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Havelland unter 03321/4000 entgegen.