Martin Luther im Spannungsfeld

Ausgehend von der Frage nach der Rolle einzelner herausragender Menschen im Geschichtsprozess schilderte er den wechselseitigen Zusammenhang des Wirkens Martin Luthers und dessen Folgen mit der gesamtgesellschaftlichen Situation seiner Lebenszeit. "Wenn es gesellschaftliche Bedingungen ermöglichen", so Vetter, "können große Persönlichkeiten die Geschichte durchaus entscheidend beeinflussen." Noch rund 100 Jahre vor Luther sei zum Beispiel der christliche Prediger Jan Hus für sein reformatorisches Gedankengut nach einem Konzilurteil in Konstanz auf einem Scheiterhaufen verbrannt worden.

Doch zur Zeit Luthers erfassten die Gegensätze zur Papstkirche bereits alle gesellschaftlichen Gruppen. Die Gesellschaft prägten zudem revolutionäre Veränderungen ökonomischer Verhältnisse und Beziehungen, wie zum Beispiel der Wechsel von der Natural- zur Geldwirtschaft. Luther predigte im Verhältnis zwischen Gläubigen und Gott ein evangelisches Freiheitsverständnis. Sein sich rein auf die Bibel stützendes Glaubensbekenntnis hatte revolutionäre Wirkung. Es verdarb das Geschäftsmodell der katholischen Kirche. Die wichtigsten Dinge des christlichen Glaubens beruhen nach Luther auf einem vierfachen "Allein" - allein auf Christus, auf der Heiligen Schrift und auf Gnade und Glauben.

Das brachte ihn, vor allem nach der Veröffentlichung von 95 Disputationsthesen am 31. Oktober 1517 an der Tür der Schlosskirche in Wittenberg, in harte Gegensätze zur herrschenden Papstkirche. In seinen Thesen bezog er gegen Missbräuche beim Ablasshandel, hohe Kirchenabgaben an Rom und kirchlichen Machtmissbrauch Stellung. Ein Auftritt des Ablasshändlers Johannes Tetzel Anfang 1518 vor 300 Dominikanern in Frankfurt(Oder) leitete, wie Klaus Vetter beschrieb, die Verfolgung Luthers ein. Die Mönche, die in der Stadt zu einem Provinzkapitel zusammengekommen waren, schlossen sich den Gegenthesen Tetzels an und forderten vom Papst in einem Schreiben, den aufrührerischen Luther streng zu bestrafen. Der Klerus, der zuerst die Sprengkraft des Streites über den Ablasshandel unterschätzte, ließ den Ablasshändler Tetzel später jedoch schnell fallen.

Klaus Vetter erinnerte an einen aktuellen Bericht des Lebuser Stadtchronisten Manfred Hunger. Dieser zeichnete kürzlich im Lebuser Amtsblatt die regionale Geschichte der Reformation umfassend nach. Danach widersetzte sich der Lebuser Bischof Dietrich von Bülow der Reformation, obwohl ihn der Reformationsanhänger Ulrich von Hutten (Student der Viadrina) in seinem Gedicht "Lob der Mark" wohlwollend pries.

Luthers kompromisslose Forderung nach einer umfassenden Neugestaltung der Kirche lehnte Bülow vor allem wegen der mit ihr drohenden Kirchspaltung ab. Seine integere Person, sein Ansehen und sein Einsatz gegen kritikwürdige Auswüchse, stellte Manfred Hunger fest, dürften dazu beigetragen haben, dass sich die Reformation im heutigen Ostbrandenburg erst langsam durchsetzte. Bischof Dietrich von Bülow starb am 1. Oktober 1532.

Es folgten Jahre erbitterten Kampfes seiner Nachfolger gegen die Reformation. Im Jahr 1555 verstarb der letzte katholische Bischof von Lebus, Johannes VIII. von Horneburg. Im gleichen Jahr erhielt Lebus mit Andreas Prentzlow einen evangelischen Pfarrer. Am 29. Juli 1556 trat im Lebuser Schloss erstmals eine evangelische Synode zusammen. Die Geschichte, so Professor Vetter, wäre wohl anders verlaufen, wenn Luther im April 1521 vor dem Reichstag in Worms, wie vom Kaiser Karl V. verlangt, widerrufen hätte. Doch er bekräftigte seinen Glauben. Daraufhin verhängte der Kaiser über Luther eine Reichsacht, die ihn und seine Anhänger praktisch in die gefährliche Situation der Vogelfreiheit versetzte - sie waren nun der Natur, den Angriffen wilder Vögel ausgesetzt, niemand durfte ihnen Unterschlupf gewähren. Auf der Rückreise von Worms ließ Kurfürst Friedrich der Weise von Sachsen den aufrührerischen Priester in einem fingierten Überfall entführen und auf die Wartburg in Sicherheit bringen. Dort konnte sich Luther ein knappes Jahr unter dem Decknamen Junker Jörg verbergen.

Er nutzte die Zeit um das Neue Testament in ein allgemein verständliches Deutsch zu übersetzen. Dies war, wie der Referent verdeutlichte, nicht nur eine große theologische Leistung: "Luther förderte - ohne ihn gleich als ihren Schöpfer zu bezeichnen - auf herausragende Weise die Ausprägung einer einheitlichen deutschen Sprache."

In weiteren Punkten seines Vortrages schilderte Vetter die Gesamtpersönlichkeit Luthers und dessen Verhältnis zu Thomas Müntzer. Trotz seines fortschrittlichen Glaubensbekenntnisses erachtete Luther im Gegensatz zu Müntzer die Herrschaft von Fürsten als gottgegeben und selbst bei Verfehlungen als nicht anzweifelbar. Entschieden stellte er sich im Bauernkrieg gegen die unterdrückten Bauern an die Seite der Herrschenden.

Moralisch unakzeptabel bleiben aus heutiger Sicht, so Vetter, die Einstellungen des großen Reformators zum jüdischen Glauben und zur Hexenverfolgung. Die Reformation Luthers leistete hingegen einen wichtigen Beitrag dazu, die Menschen im inneren Denken von Unmündigkeit und Obrigkeitsgläubigkeit zu befreien und zu freiem Denken und verantwortungsvollem Handeln zu befähigen.

Der Vortrag von Klaus Vetter bot zahlreiche Anregungen für weitere interessante Geschichts-, Religions- und Philosophiediskurse im Jahr des Reformationsjubiläums.