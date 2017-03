Kinder zündeln, Autos gehen in Flammen auf

artikel-ansicht/dg/0/

Nauen (MOZ) In Nauen sind am Mittwoch auf einem Parkplatz zwei Autos in Flammen aufgegangen. Zeugen hatten zuvor Kinder beim Zündeln mit Feuerwerkskörpern beobachtet. Nach Angaben der Polizei bestätigte eines der Kinder den Vorfall. Die Beamten ermitteln nun wegen es Verdachts der Brandstiftung. Die Autos, die stillgelegt waren, wurden vollständig zerstört. Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr in Nauen hatten den Brand erfolgreich bekämpft.