Merkel bekräftigt vor EU-Gipfel Unterstützung für Tusk

Brüssel (dpa) Unmittelbar vor Beginn des EU-Gipfels in Brüssel hat sich Kanzlerin Angela Merkel noch einmal für die Bestätigung des polnischen Ratspräsidenten Donald Tusk eingesetzt. «Deutschland wird die Wiederwahl Tusks unterstützen», sagte Merkel in Brüssel. Anschließend wollte sie zu einem Gespräch mit der polnischen Ministerpräsidentin Beata Szydlo zusammenkommen, die sich der Wahl ihres Landsmanns vehement widersetzt. Warschau hatte gedroht, den Gipfel wegen des Streits über eine Wiederwahl Tusks kurzfristig platzen zu lassen. Polen ist in der Frage jedoch isoliert.