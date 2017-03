STG auf ITB

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin/Brandenburg (MZV) Mit dem Team um Stadtvermarkter Thomas Krüger von der STG Stadtmarketing- und Tourismusgesellschaft war die Stadt Brandenburg an der Havel auf der ITB in Berlin wieder gut aufgestellt. Unterstützt wurde die STG Leistungsträgern des Tourismus. Auch Bürgermeister Steffen Scheller war vor Ort, warb für die Stadt und ging zusammen mit Havelkönigin Christin auf eine kleine Weltreise. So wurden sie unter anderem staatsmännisch und sehr herzlich am Stand von Taiwan mit ihrem Botschafter begrüßt. Viele Länder waren auf der ITB vertreten, aber eines wurde beim Besuch der Bundesländer sehr schnell klar: Urlaub in Deutschland steht wieder hoch im Kurs. Und so werden auch die Zahlen der Touristen in der Havelstadt weiter steigen. Text/Foto: MODE