Ausstellungen und Konzerte

artikel-ansicht/dg/0/

Wusterhausen (MZV) Das Gebäude Altes Pfarrhaus wird am Dienstag, 28.März, als "Denkmal des Monats der Arbeitsgemeinschaft "Historische Stadtkerne'" ausgezeichnet. Die kleine Ehrenplakette wird feierlich um 10Uhr an der Außenwand angebracht. Die Veranstaltung gilt als städtischer Auftakt für das Reformationsjubiläum in diesem Jahr: 2017 jährt sich Martin Luthers Thesenanschlag zum 500.Mal.

artikel-ansicht/dg/0/1/1558139/

Die nächste Veranstaltung ist dann ein Konzert mit Sabine Loredo Silva, eine spanische Sängerin der Klassik. Sie tritt am Sonntag, 23.April, um 17Uhr in der Stadtkirche St.Peter und Paul auf. Am selben Tag wird auch um 18Uhr eine Ausstellung im Turm des Gotteshauses eröffnet. Sie widmet sich dem Thema "Here I stand". Das bedeutet "Hier stehe ich, (ich kann nicht anders)" und bezieht sich auf einen berühmten Satz Luthers, der damit vor den Richtern des Kaisers seine Abkehr vom Papst bekräftigte.

Schwänke des evangelischen Lustspiel-Dichters Hans Sachs sind am 1.Juli auf dem Markt zu erleben. Das Sommertheater "Theater 89" führt sie auf. Ein Anfangszeitpunkt ist noch nicht bekannt gegeben worden.

Begleitet wird das Jubiläumsjahr von Sonderausstellungen im Wegemuseum, Am Markt3. So sind noch bis 29.April dort "Fotos vom Pilgerweg 1988bis 2013" zu sehen. Gemacht wurden die Lichtbilder von Wolfgang Holtz und Julia Lüneburg.

Von 7.Mai bis 24.Juni wird "Zehn Gebote, der heilige Achatz und eine halbe Kirche" zu sehen sein. Gezeigt wird Emporenmalerei vom Ende des 17.Jahrhunderts.

Ab 10.September werden dann Bibeln aus fünf Jahrhunderten und religiöse Erbauungsliteratur in den Mittelpunkt einer Ausstellung gestellt. Diese Bücherschau dauert bis 31.Oktober.