Melsungen vier Wochen ohne Topschützen Sellin

Johannes Sellin führt mit 139 Treffern die Bundesliga-Torschützenliste an. © Daniel Reinhardt/dpa

Der Rechtsaußen, der mit 139 Treffern die Bundesliga-Torschützenliste anführt, hat sich am Mittwochabend vor dem Heimspiel gegen den SC Magdeburg (21:27) einen Muskelbündelriss in der rechten Wade zugezogen. Dies ergab eine medizinische Untersuchung am Donnerstag. «Das ist natürlich bitter, für den Spieler wie auch für die Mannschaft», sagte MT-Trainer Michael Roth.

Sellin fehlt den Nordhessen damit auch am Samstag in der Gruppenphase des EHF-Pokals gegen den spanischen Vertreter Helvetia Anaitasuna. «Da müssen wir nochmal die letzten Reserven mobilisieren, alles hineinwerfen, um weiter gut im Rennen zu bleiben», erklärte Roth.