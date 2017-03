Umstrittene Flüchtlingsunterkunft darf gebaut werden

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Die umstrittene Flüchtlingsunterkunft in Berlin-Lankwitz darf weiter gebaut werden. Das hat das Berliner Verwaltungsgericht am Donnerstag in einem Eilverfahren entschieden (Az.: VG 13 L 102.17). Anwohner hatten unter anderem gegen den Bau protestiert, weil dafür bis zu 200 kleine und große Bäume auf einem Parkgelände gefällt werden mussten.