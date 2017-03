artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Unter dem Motto "Oper für Obdach" wird am Freitag im Berliner Hauptbahnhof Musik erklingen. Bariton Christoph von Wetzel will dort gemeinsam mit dem Pianisten Frank Wasser eine Kurzfassung von Franz Schuberts Oper "Winterreise" aufführen. "Wir wollen auf die Situation der Obdachlosen aufmerksam machen", sagte Ortrud Wohlwend von der Berliner Stadtmission, die das Projekt initiierte. Dabei halfen auch die Deutsche-Bahn-Stiftung und die evangelische Landeskirche (EKBO).

artikel-ansicht/dg/0/1/1558148/