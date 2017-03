artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Vor der Abstimmung im Bundesrat über eine Strafverschärfung bei Angriffen auf Polizisten und Rettungskräfte hat die CDU-Opposition im Brandenburger Landtag ein Machtwort von Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) gefordert. "Die Zustimmung im Bundesrat wäre ein klares Signal des Respekts und der Wertschätzung für die Menschen, die uns täglich schützen", sagte CDU-Fraktionschef Ingo Senftleben am Donnerstag. "Das ist weit wichtiger als die taktische Rücksichtnahme auf den linken Koalitionspartner."

artikel-ansicht/dg/0/1/1558149/