Razzia bei den Ruppiner Kliniken

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (RA) Die PRO Klinik Service GmbH soll den Mitarbeitern in den Flüchtlingsheimen zu wenig Lohn gezahlt haben. Am Mittwoch waren deswegen mehrere Geschäftsräume auf dem Kliniken-Komplex durchsucht worden.

artikel-ansicht/dg/0/1/1558151/

Laut Oberstaatsanwalt Detlef Hommes richtet sich der Anfangsverdacht konkret gegen den Geschäftsführer. Er soll gegen den Paragrafen 266a des Strafgesetzbuches verstoßen haben, in dem es um das Vorenthalten von Arbeitsentgelt geht. Dabei geht es auch darum, dass die entsprechenden Sozialabgaben nicht geleistet worden sind. Für den Verstoß gegen Paragraf 266a sieht das Gesetzbuch eine Geldstrafe oder Haft bis zu fünf Jahren vor.

Seit 2015 gilt in Deutschland ein gesetzlicher Mindestlohn, der derzeit bei 8,84Euro pro Stunde liegt. Den Verdacht, dass diese Lohnuntergrenze bei der Kliniken-Tochter umgangen wird, trug das Hauptzollamt an die Staatsanwaltschaft heran. Diese Behörde war bei der Razzia mit 16Einsatzwagen auch direkt eingebunden. Bis zu drei Gebäude sind von Früh bis zum Nachmittag durchsucht worden.

Laut Zollbehörden-Sprecher Ronny Kaczmarek werden jetzt die am Mittwoch eingesammelten Dokumente gesichtet und ausgewertet. "Solch ein Verfahren kann mehrere Monate in Anspruch nehmen", sagte er. Zum konkreten Verfahren könne er allerdings nicht sagen, auch nicht zur Herkunft des Verdachts: "Das geht aus Datenschutzgründen nicht", so Kaczmarek.

Die PRO Service Klinik GmbH ist ein relativ junges Unternehmen unter dem Dach der kreiseigenen PRO Klinik Holding. Die Gesellschaft war aus der Fusion der beiden Klinikfirmen Ruppiner Catering & Service GmbH und der Gesundheitszentrum Neuruppin GmbH hervorgegangen. Sie kümmert sich unter anderem ums Immobilienmanagement. Unter anderem wurde ihr die Aufgabe übertragen, sich um die Bewachung der Flüchtlingsheime des Landkreises zu kümmern. In diesem Bereich hat es 2015 etliche Neueinstellungen gegeben.

Das Unternehmen wollte sich am Donnerstag zu den Vorwürfen nicht äußern.