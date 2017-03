Keine weiterreichende Fristverlängerung

artikel-ansicht/dg/0/

Wustermark/Brieselang (MOZ) Der Landkreis Havelland wird der Gemeinde Wustertmark keine Fristverlängerung bis zum 31. März für eine Stellungnahme zur kreislichen Schulentwicklungsplanung einräumen. Dies wurde am Montagabend am Rande der Kreistagssitzung deutlich, wie Tobias Bank, Kreistagsabgeordneter aus Elstal, bestätigte.

Lediglich ein Entgegenkommen bis zum 17. März konnte in Aussicht gestellt werden. Eigentlicher Abgabetermin für die Stellungnahme ist der 10. März. Wustermark plant nun eine Sondersitzung der Gemeindevertretung am kommenden Dienstag. Erwartet wird eine Ablehnung des Entwurfes vor dem Hintergrund der eigenen Ansprüche, wonach die Oberschule in Elstal in eine Gesamtschule umgewandelt werden sollte. Der Landkreis präferiert hingegen einen Gesamtschulstandort in Brieselang. In der Stellungnahme letzterer Gemeinde wird das ausdrücklich begrüßt, wie Bürgermeister Wilhelm Garn (CDU) nochmals betonte. "Es ist schlüssig, dass wir der bessere Standort etwa mit Blick auf die Verkehrsanbindung und des Einwohnerpotenzials sind. Wir stellen uns sehr gerne der Herausforderung", sagte er.