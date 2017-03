Fehrbelliner beklagen zerstörte Fußball-Tornetze

artikel-ansicht/dg/0/

Fehrbellin (RA) Vandalismus beim Sportverein 90: Bisher Unbekannte haben sich zwischen Freitag und Montag Zutritt zum Fehrbelliner Sportplatz verschafft. Auf diesem durchtrennten sie drei Netze der Groß- und Kleinfeldtore, so dass diese unbrauchbar sind.

Offenbar sind der oder die Täter im Bereich der angrenzenden Schule über den Zaun gestiegen, vermutet Abteilungsleiter Matthias Loewe. Beide Tore auf dem Kleinfeldplatz sind beschädigt worden. Mit drei senkrechten, halbmeterlangen Schnitte wurde das eine Tor, mit einem Schnitt im seitlichen Bereich das zweite Netz unbrauchbar gemacht. Die Täter zog es auch auf den Hauptplatz. Dort wurde im Überkopfbereich sechsmal das Netz der liegenden Tore aufgetrennt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Matthias Loewe blickte von seinem Grundstück aus am Montagfrüh, "dass es komisch aussieht". Er betrat das Vereinsgrundstück und rief die Polizei. Sie ermittelt. Von "deutlich erkennbaren Schnittspuren" berichtet Loewe. Weitere Schäden seien diesmal nicht entdeckt worden. Diesmal, weil der SV 90 Fehrbellin bereits vor etwa zwei Jahren Opfer eines Einbruchs geworden war. Beamer, Fernseher, Kasse nahmen die Täter aus der Sportlerklause mit, Schäden am Einstiegsfenster ließen sie zurück.

"Es kommt leider öfter vor", so der Abteilungsleiter, "dass Kinder auf das umfriedete Gelände kommen. Das können sie auch, sofern es sich um Trainingszeiten der Sportler handelt. Außerhalb aber ist das Hausfriedensbruch." Dem nicht gestatteten Betreten geht einher, dass Unrat liegen gelassen wird. Beim jüngsten Vorfall aber wurden keine Spuren entdeckt.

Die Fehrbelliner Sportanlage wird sowohl vom Verein als auch der Schule benutzt. Daher war schnelles Handeln angesagt, um den Schaden zu beheben. Loewe: "Unsere Kasse gibt das im Moment nicht her. Aber die Gemeinde sprang ein." Eine Versicherung, die bei Vandalismus greift, hat der SV 90 nicht, nur gegen Gebäudeschäden und eine Haftpflicht.

Die Bestellung von zwei Netzsätzen bei einem Sportausrüster wurde ausgelöst und heute bereits geliefert. Loewe geht davon aus, dass "wir die Netze am Sonnabend aufhängen". Damit ist der Spielbetrieb nicht mehr gefährdet. Los geht es am Sonnabend mit der Kleinfeldpartie der E-Junioren gegen Walsleben (11 Uhr). Am Sonntag empfangen die Alt-Herren um 10 Uhr ebenso den Herzberger SV wie fünf Stunden später die Männer. Loewe schüttelt den Kopf über diese "bekloppte Tat". "Ich sage mal: Die Welt wird nicht besser."