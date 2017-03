Wanderung an FriedländerTeichen

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Am Dienstag brechen die Beeskower Wanderfreunde zu ihrer nächsten Tour auf. Treffpunkt ist um 10.45 Uhr an der Bushaltestelle in der Schützenstraße. Mit dem Bus wird bis nach Friedland gefahren. Von dort wird eine Runde über Kuhnshof, Zeust, vorbei an den Teichen und zurück nach Friedland gewandert. Für die Strecke ist eine Laufzeit von etwa 2,5 Stunden geplant. Die Busrückfahrt erfolgt um 14.22 Uhr ab Markt Friedland. Rucksackverpflegung wird empfohlen. Gäste sind willkommen, die Startgebühr beträgt drei Euro. Anmeldungen nimmt die Buchhandlung Zweigart entgegen.