Flüchtlinge aus dem Maghreb brauchen Klarheit

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Die Abstimmung verspricht spannend zu werden: Der Bundesrat entscheidet heute über die Einstufung der Maghreb-Staaten als sichere Herkunftsländer. Manche Landesregierungen, in denen Politiker von Grünen und Linken mitregieren, wollen gegen das bereits vom Bundestag beschlossene Gesetz stimmen und warnen vor einer Aufweichung des Asylrechts. Doch für Flüchtlinge aus Marokko, Algerien und Tunesien würde sich mit dem neuen Gesetz im Grundsatz wenig ändern: Die Anerkennungsquote für Asylbewerber aus den Maghreb-Staaten ist derzeit bereits verschwindend gering.

artikel-ansicht/dg/0/1/1558159/

Die neue Regelung hätte vor allem einen Vorteil: Sie würde die Asylverfahren deutlich abkürzen. Das ist auch zwingend geboten. Denn die - in den meisten Fällen - jungen Männer verbringen hier Jahre in einer Art Wartestellung ohne Job oder Ausbildung. Schlecht ist das für alle: für die Asylbewerber, die mit einer ungewissen Zukunft leben müssen, und für die gesamte Gesellschaft, die den Frust der vielen perspektivlosen Flüchtlinge aushalten muss. Die Grapsch-Attacken vor gut einem Jahr in der Kölner Silvesternacht sind dafür ein Beispiel. Kürzere Verfahren wären deshalb für alle Seiten von Vorteil.

Kritiker verweisen darauf, dass im Maghreb politische Aktivisten und Homosexuelle vom Staat hart bestraft werden und dass in algerischen Gefängnissen gefoltert wird. Ja, das alles stimmt. Aber genau diesem Personenkreis soll auch in Zukunft geholfen werden. Nur dass eben - vereinfacht gesagt - der Beweis noch schwieriger würde: Der Asylbewerber muss nun noch deutlicher Gründe nennen, warum er Schutz benötigt, und sie im Zweifel auch belegen können.

Manche bemängeln auch, dass eine Anerkennung der Länder als "sicher" Deutschland jeglicher Einwirkungsmöglichkeiten berauben würde. Nur: Das Asylrecht ist für solche Zwecke das falsche Mittel. Besser wäre es, die wirtschaftliche Zusammenarbeit stärker von der Berücksichtigung der Menschenrechte abhängig zu machen.

Den Maghreb zur sicheren Herkunftsregion zu erklären, kann das Flüchtlingsproblem allein sicher nicht lösen. Aber es wäre ein Signal, dass in die deutsche Asylpolitik mehr Berechenbarkeit einkehrt. Das heißt, dass Wirtschaftsflüchtlinge wieder in ihre Heimat zurückgeschickt werden können. Und dass tatsächlich Verfolgten Asyl gewährt werden muss. Und zwar so rasch wie möglich.