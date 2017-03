Polen driftet ab

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Mit der Wiederwahl von Donald Tusk zum EU-Ratsvorsitzenden ist ein vermutlich folgenschwerer Konflikt zwischen der nationalkonservativen Regierung in Warschau und den anderen Staaten der Gemeinschaft entstanden. Zwar verpassten die anderen Regierungschefs der polnischen Führung einerseits eine gehörige Ohrfeige, weil sie mit dieser Personalie deutlich machten, was sie auch von anderen fragwürdigen Entwicklungen in Polen halten - nämlich nichts.