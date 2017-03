Workshop soll Richtung vorgeben

artikel-ansicht/dg/0/

"Ich schlage ein dreistufiges Verfahren vor. In einem ersten Schritt sollte eine Gruppe von rund 15 Personen, darunter Vertreter der Bibliothek, des Bauamts und des Beirats zur Teilhabe von Menschen mit Behinderungen, auf verschiedenen Ebenen diskutieren, was von dem Prozess erwartet wird, welches die zentralen Bedürfnisse sind", so Strothmann.

Ein zweiter Schritt könnte darin bestehen, sich verschiedene Szenarien auszumalen, wie es mit der Bibliothek weitergehen könnte. Dies könne von "neuer Anstrich" bis hin zu "Abriss und Neubau" reichen. In einem dritten Schritt sollte geklärt werden, was noch fehlt, Notwendigkeiten identifiziert werden. Dann sollte auch entschieden werden, an welchen Bereichen am alten Konzept festgehalten werden könne oder ob dieses zu überarbeiten sind. Auch ganz neue Wege könnten hier erarbeitet werden. Dazu wären dann gegebenenfalls in dieser Phase auch externe Expertisen einzuholen.

Zu welchem Zeitpunkt, in welcher Breite und wie spezifisch die Bürgerschaft in den Prozess einbezogen und wie das weitere Verfahren koordiniert werden soll, muss ebenfalls diskutiert werden.

Bedenken wurden laut hinsichtlich der Bedarfslage in weiteren kulturellen Einrichtungen der Stadt, etwa dem Kulturhaus, dem Haus am Anger oder dem Museum Galerie"In mir sträubt sich alles gegen ein "Ranking' verschiedener Kultureinrichtungen", erklärte etwa Dr. Michael Simon (SPD).

Aus Sicht der Stadtverwaltung hat hier jedoch die Stadtbibliothek aus ganz praktischen Erwägungen Vorrang. "Wir haben mit der Bibliothek insofern ein Problem, dass bautechnisch Handlungsbedarf besteht", erläuterte Bürgermeister Heiko Müller (SPD). "Wir wünschen uns eine baldige Entscheidung und hoffen, aus dem Workshop eine Richtung zu erkennen, wohin die Sache gehen soll. Eine Sanierung wäre machbar, ein Neubau schon eine ganz andere Größenordnung."