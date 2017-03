Ewige Flickschusterei

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Wenn der Winter geht, wird in den Kommunen gerechnet. Dort hofft man jedes Jahr, dass Frost und Tauwetter die längst bröckelnden Asphaltschichten nicht großflächig zerstört haben. Diese Probleme lassen sich in denStatistiken ablesen: Demnach sind rund 40 Prozent der Landesstraßen in einem schlechten Zustand. Besonderer Handlungsbedarf besteht bei Ortsdurchfahrten.