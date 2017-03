artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Die in Berlin zur besseren Kriminalitätsbekämpfung geplanten mobilen Polizeiwachen werden voraussichtlich Ende des Jahres einsatzbereit sein. Das kündigte Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Donnerstag im Abgeordnetenhaus an. Derzeit werde ein Konzept entwickelt. "Dieses steht noch nicht fest, aber ich gehe mit hoher Wahrscheinlichkeit davon aus, dass das Kottbusser Tor ein Standort sein wird, um mit zusätzlichem Personal dort dauerhaft mehr Polizeipräsenz zu zeigen." Allerdings dürfe niemand davon ausgehen, dass allein mehr Polizisten mehr Sicherheit brächten. Dazu müssten Polizei, Bezirksamt, Anwohner, Geschäftsleute an einem Strang ziehen.