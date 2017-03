TSGL braucht ein kleines Wunder

artikel-ansicht/dg/0/

Schöneiche (MOZ) Die TSGL Schöneiche empfängt am Sonnabend um 19 Uhr in der heimischen Lehrer-Paul-Bester-Halle den Tabellenzweiten TSV Giesen Grizzlys zum Punktspiel in der 2.Volleyball-Bundesliga Nord und steht dabei als Schlusslicht fünf Spiele vor Saisonende quasi mit dem Rücken zur Wand. Bei inzwischen schon acht Punkten Rückstand auf den ersten offiziellen Nichtabstiegsplatz dürfte die Randberliner nur noch ein kleines Volleyball-Wunder vor dem sofortigen Wiederabstieg retten. Aber dazu ist zunächst ein Sieg gegen die favorisierten Gäste aus der Nähe von Hildesheim in Niedersachsen fast schon Pflicht.

artikel-ansicht/dg/0/1/1558168/

Dass dieses Vorhaben bei einem Gelingen nahezu einer sportlichen Sensation gleichkommen würde, ist auf Schöneicher Seite natürlich allen Beteiligten bewusst. Aber die Hoffnung wird an der Dorfaue auf jeden Fall zuletzt sterben und so hält auch Trainer Mewes Goertz weiterhin am Glauben an den Klassenerhalt fest: "Wenn wir es gegen Giesen mit der Unterstützung unserer Fans schaffen würden, etwas Zählbares mitzunehmen, dann können wir in den letzten vier Partien gegen Teams aus dem unteren Tabellendrittel vielleicht doch noch das Unmögliche möglich machen", glaubt der 32-jährige nach wie vor an seine junge Mannschaft.

Die Gäste ihrerseits haben jedoch im Kampf um die Meisterschaft keine Punkte zu verschenken, wollen sie dem großen Titelfavoriten CV Mitteldeutschland weiterhin so einen spannenden Kampf um die Tabellenspitze liefern. Hartnäckige Gerüchte besagen zwar, dass die Grizzlys auch als Vizemeister ernsthaft über einen Aufstieg in die Bundesliga nachdenken - was wiederum einen Absteiger weniger in die Dritte Liga zur Folge haben würde -, aber für solche Spekulationen ist es zum jetzigen Zeitpunkt noch eindeutig zu früh. Und deshalb werden beide Mannschaften am Sonnabend sicher alles versuchen, um am Ende das Parkett als Sieger zu verlassen. Wenn auch mit völlig unterschiedlicher Ausgangslage für den Rest der Saison.