Grüner Info-Punkt zieht ins Museum

Letschin (MOZ) Letschins Bürgermeister Michael Böttcher hat dem Hauptausschuss und dem Sozialausschuss die Pläne zur Zusammenlegung von Info-Punkt und Heimatstuben vorgestellt. Von der Fusion erwartet die Gemeinde langfristig Einsparungen im Gemeindehaushalt. Der Standort des Info-Punktes im historischen Gasthof "Zum Alten Fritz" wird wegfallen, so Böttcher. Edgar Petrick, er hat kürzlich die Leitung der Heimatstube übernommen, ist bisher Leiter des grünen Info-Punktes gewesen und wird künftig beide Einrichtungen leiten. Er sieht einen weiteren Vorteil darin, dass heimatgeschichtliche Forschungen gleich vor Ort in den Heimatstuben an interessierte Touristen vermittelt werden können. Auch die Erhöhung der Besucherzahl im Haus Birkenweg wäre ein Synergie-Effekt. Im vorigen Jahr haben 1295 Gäste die Heimatstuben besucht und 2418 den Infopunkt im Alten Fritz kontaktiert.