Ärger mit dem Sammlerstück

Bad Freienwalde (MOZ) Eine Küchenmaschine sollte es sein, denn die Hände von Winfried Hettisch spielen nicht mehr so gut mit. Beim Kartoffelschälen bekommt er schnell Krämpfe und auch das Kneten von Hefeteig klappte früher mal besser. Also machte der 73-Jährige sich vor zwei Wochen auf den Weg zum Möbelhaus Höffner in Berlin-Marzahn, denn die Küchenmaschine sollte es dort günstig geben. Da die Scheine in seinem Portemonnaie nicht ausreichten, legte er eine Zehn-Euro-Münze dazu. "Die war von 2010 und darauf stand "Wir sind ein Volk'", beschreibt Winfried Hettisch die Gedenkmünze zum 20. Jahrestag der deutschen Einheit.