Der "schönste Handwerker" ist Brandenburger

Walsleben/München (MOZ) Der schönste Handwerker Deutschlands kommt aus Brandenburg. Kfz-Mechatroniker Leon Pethke aus Walsleben (Ostprignitz-Ruppin) ist jetzt auf der Internationalen Handwerksmesse in München zum "Mister Handwerk 2017" gewählt worden. Der 26-Jährige konnte sich gegen fünf weitere Kandidaten durchsetzen. Zunächst hatte sich Pethke wie 120 andere Männer für den Kalender "Germany's Power People" des Deutschen Handwerksblatts als Model beworben. Er schaffte es in den Kalender und somit neben fünf weiteren Kalender-Männern in die Endrunde des Wettbewerbs.