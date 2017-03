Lebensinhalt oder Prestige-Objekt

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Atmosphäre in der Studiobühne des Kleist Forums erinnert am Mittwochabend an ein Klassentreffen. Ungefähr 35 ehemalige Mitarbeiter des Halbleiterwerkes sind der Einladung des Regisseurs Hannes Langer gefolgt, der Mitwirkende für ein neues Projekt der Bürgerbühne sucht, in dessen Mittelpunkt der einstige volkseigene Vorzeigebetrieb, größter Produzent von Mikroelektronik in der DDR und Ende der 1980er-Jahre Lebensgrundlage für mehr als 8000 Menschen, stehen soll.

Der Theatermacher, selbst Frankfurter und Jahrgang 1994, hat mit seiner Idee offenbar den Nerv der Oderstädter getroffen. Jeder von ihnen hat eine Geschichte und viele brennen darauf, sie schon an diesem Abend zu erzählen. "Für mich war das mein Leben. Ich bin nach dem Elektronik-Studium zurückgekommen, hatte hier meine Arbeit, meine Kinder, fühlte mich gleichberechtigt", erinnert sich Angelika Schneider (64), die das Ende des Halbleiterwerkes als Betriebsrätin erlebte. "Wir haben uns für den Erhalt eingesetzt", sagt sie leise und fügt dann mit fester Stimme hinzu: "Ich finde es spannend und mutig, dass jetzt jemand von außen kommt und in dieses Thema hineinpiekst. Ich bin neugierig, was daraus wird."

Auch Horst Blümel (63) hat bis zuletzt im Betrieb gearbeitet. "Als E-Mechaniker habe ich am Ende Hunderte Millionen von Bauelementen verschrottet. Die vielen leeren Räume haben mich traurig gemacht", berichtet er. Dennoch ist die Geschichte des Halbleiterwerkes für ihn kein Trauerspiel. "Wir haben in einer Blase gelebt, die geplatzt ist. Das hat vielen Angst gemacht. Aber jeder hatte die Chance, etwas Neues zu machen", sagt Horst Blümel, der seit den 1970er-Jahren im Faschingsverein des Betriebes engagiert war. "Wir haben auch damals die Politik auf die Schippe genommen", sagt er und fügt schmunzelt hinzu: "Wer damals Büttenreden gehalten hat, hat heute keine Angst vor der Bühne." Er gehört später zu denen, die sich vorstellen können, an dem Theaterprojekt von Hannes Langer mitzuarbeiten.

Einen ganz anderen Blick auf das Halbleiterwerk hat Heike Peine (68). Ihr Vater, der Diplom-Physiker Kurt Grauhering, zog 1958 nach Frankfurt, um den Betrieb mitaufzubauen, war ökonomischer Direktor und leitete später das Patentamt. Nachdem er 2004 im Alter von 91 Jahren starb, fand Heike Peine in seinem Nachlass zahlreiche Dokumente, die bei ihr nur einen Schluss zuließen: "Das Werk war ein Prestige-Objekt von seiner Gründung bis zum Ende, das sich die DDR eigentlich nicht leisten konnte." Am Theaterstück will sie auch für ihren Vater mitwirken. "Er würde sich freuen, wenn das eine oder andere aufgearbeitet wird", sagt sie.

Hannes Langer ist an diesem Abend vom Engagement der Frankfurter beeindruckt. Zu allen, die sich bereiterklärt haben, an dem Projekt mitzuwirken, will er in den kommenden zwei Wochen Kontakt aufnehmen. Anfang April beginnen dann die Proben. In Gesprächen in kleiner Runde und Einzel-Interviews wird zunächst die Geschichte entwickelt, danach geht es ans Theatertraining. Die Premiere ist im September, zur Eröffnung der neuen Spielzeit, danach sind etwa zehn Aufführungen geplant.

Wer sich ebenfalls an dem Projekt beteiligen möchte, kann sich telefonisch unter 0335 4010202 oder per E-Mail an h.langer@muv-ffo.de melden.