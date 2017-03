Polizeibericht Schwedt vom 09.03.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Grünow. Eine Stunde Abwesenheit der Hausbewohner reichte Tätern in Grünow am Dienstag aus, um über das Terrassenfenster in das Haus einzudringen. In der Zeit zwischen 14 und 15 Uhr durchsuchten sie alle Räume, alle Schränke und stahlen Schmuck. Im Garten ließen sie das Tatwerkzeug zurück, das die Polizei zur Spurensicherung mitnahm. Der Schaden liegt bei 1500 Euro.

Schwarzer Audi entwendet

Prenzlau. Am Dienstagmorgen stellte ein Fahrzeugbesitzer seinen Audi A6 in Prenzlau vor der Molkerei in der Brüssower Allee ab. Als er gegen 14.40 Uhr zum Parkplatz kam, war das Fahrzeug verschwunden. Der Diebstahlsschaden wird mit 10 000 Euro angegeben. Die Polizei schrieb das Fahrzeug zur Fahndung aus.

Graffiti ander Turnhalle

Schwedt. Mit schwarzer Farbe besprühten unbekannte Täter am Dienstagmorgen in der Zeit zwischen 9 und 9.30 Uhr die Fassade einer Turnhalle in der Rosa-Luxemburg-Straße. Auch an der benachbarten Umformstation hinterließen sie Graffiti in Form von Textpassagen und ein Hakenkreuz. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und dem Verwenden verfassungswidriger Kennzeichen. Der Schaden liegt bei 5000 Euro.