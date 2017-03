Polizeibericht Eberswalde vom 09.03.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Klosterfelde. Bei einem Unfall bei Klosterfelde ist am Dienstagvormittag ein Autofahrer schwer verletzt worden. Der Mann wollte mit seinem Dacia im Klosterfelder Damm nach links in die Straße Neudorf abbiegen, was eine Frau, die mit einem Peugeot hinter ihm fuhr, zu spät bemerkte. Es kam zur Kollision. Rettungskräfte brachten den Daciafahrer ins Krankenhaus. Die Frau erlitt leichte Verletzungen. Die Straße war eine Stunde gesperrt. Der Schaden liegt bei rund 10 000 Euro.

Teures Werkzeuggestohlen

Werneuchen. Werkzeug im Wert von 10 000 Euro haben Diebe in der Nacht zum Mittwoch aus einem Firmengebäude in der Krummenseer Chaussee in Werneuchen gestohlen. Sie hatten das Tor zum Betriebsgelände aufgebrochen. Dann war es ihnen gelungen, auch die mehrfach gesicherte Tür zu dem Gebäude zu öffnen, in dem sich das hochwertige Werkzeug befand.

Einbrecher scheitern an Kellertür

Klosterfelde. Ihr Vorhaben, in ein Geschäft in der Berliner Straße in Klosterfelde einzubrechen, haben Einbrecher in der Nacht zum Dienstag aufgeben müssen. Ihnen gelang es nicht, die Kellertür aufzuhebeln. So wie sie verschwanden auch ein Motorrad Suzuki und ein Benzinrasenmäher, die auf dem Hof gestanden hatten. Schaden: rund 5000 Euro.