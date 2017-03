Polizeibericht Bernau vom 09.03.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1558180/

Klosterfelde. Bei einem Unfall bei Klosterfelde ist am Dienstagvormittag ein Autofahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wollte der Mann mit seinem Dacia im Klosterfelder Damm nach links in die Straße Neudorf abbiegen, was eine Frau, die mit einem Peugeot hinter ihm fuhr, zu spät bemerkte. Es kam zur Kollision. Rettungskräfte brachten den Daciafahrer ins Krankenhaus Berlin-Buch. Die Frau erlitt leichte Verletzungen. Die Straße war eine Stunde gesperrt, die Unfallautos mussten abgeschleppt werden. Der Schaden liegt bei rund 10 000 Euro.

Teures Werkzeuggestohlen

Werneuchen. Werkzeug im Wert von rund 10 000 Euro haben Diebe in der Nacht zum Mittwoch aus einem Firmengebäude in der Krummenseer Chaussee in Werneuchen gestohlen. Sie hatten das Tor zum Betriebsgelände aufgebrochen. Dann war es ihnen gelungen, auch die mehrfach gesicherte Tür zu dem Gebäude zu öffnen, in dem sich das hochwertige Werkzeugbefand.

Hoher Sachschaden nach Auto-Kollision

Summt. Zu geringer Abstand führte am Montagvormittag auf der Landesstraße 21 in Summt zu einem Unfall. Gegen 10 Uhr fuhr dort ein Mann mit seinem VW auf einen Nissan auf. Verletzt wurde bei der Kollision niemand. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 16 000 Euro. Der VW musste abgeschleppt werden.

Berlin: Auf der Holzmarktstraße ändert sich bis Ende Juni zwischen dem Stralauer Platz und Alexanderstraße in beiden Richtungen die Verkehrsführung.

Verkehrstipp