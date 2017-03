Polizeibericht Oranienburg vom 09.03.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Leegebruch. Ein Opel-Fahrer kam am Dienstag gegen 7.15 Uhr mit seinem Pkw auf der B 96 zwischen der Auffahrt zur BAB 10 und der Ausfahrt Oranienburg-Süd ins Schleudern, prallte gegen die Leitplanke und kam in der Auffahrt zum Stehen. Verletzt wurde niemand. Am Auto entstand ein Schaden von rund8 000 Euro. Es musste abgeschleppt werden.

Drehkreuz beschädigt

Oranienburg. Unbekanntehaben das Drehkreuz am Schosshafen in der Nacht zu Dienstag beschädigt. Die Täter brachen dazu die Sperren weg. Es entstand ein Schaden von rund 350 Euro. Die Polizei sicherte Spuren.