Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 09.03.2017

Im Friedhofsweg in Hohenwalde ist am Dienstag gegen 10.30 Uhr ein Wohnungsbrand gemeldet worden. Aus bisher ungeklärter Ursache brannte es in der Küche eines Einfamilienhauses. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Die Bewohner verließen unverletzt das Haus. Angrenzende Gebäude waren nicht betroffen. Der Schaden beläuft sich auf ungefähr 5000 Euro. Kriminaltechniker untersuchen die Brandstelle.

Geblitzt wird heute im Weinbergweg.

Blitzer