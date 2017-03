Polizeibericht Strausberg vom 09.03.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1558183/

Strausberg. Aus einem Bauwagen in der Nähe des Wasserwerks stahlen Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch Werkzeuge und Kabel. Die Polizei suchte nach Spuren und nahm eine Anzeige auf. Der Schaden beträgt ca. 2000 Euro.

Wintersportgeräte gestohlen

Woltersdorf. In der Nacht zum Dienstag drangen Unbekannte gewaltsam in mehrere Keller eines Einfamilienhauses in der August-Bebel-Straße ein. Sie durchsuchten die Räume, stahlen Wintersportgeräte und diverse Haushaltsgegenstände. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ungefähr 1500 Euro.